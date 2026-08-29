Ticket-Schnorrer: Jetzt schreitet sogar Mutter ein

Mit dem Erfolg kommt für viele Tennisstars auch ein Problem. Plötzlich gibt es zahlreiche Menschen, die nach kostenlosen Eintrittskarten für die Turniere fragen. So auch bei Coco Gauff – deren Mutter Candi sich kurz vor den US Open mit einem deutlichen Statement via Instagram zu Wort meldete.
Darin erklärte sie, dass alle Tickets vergeben seien. Sehr zur Überraschung und auch zur Freude der zweimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin Coco Gauff. Zuerst habe sie noch „Oh mein Gott!“ gedacht, berichtete die 22-Jährige vom Moment, als sie die öffentliche Nachricht ihrer Mutter gesehen hatte.
„Absurde“ Anfragen
Aber diese sei nötig gewesen. „Ganz ehrlich, plötzlich melden sich Leute aus dem Nichts. Man hat jahrelang keinen Kontakt. Sie gratulieren nicht, sagen nichts zum Geburtstag oder so, und dann heißt es plötzlich: ‘Oh, ich bin in New York, kann ich bitte acht Tickets für dein Spiel in deiner Loge haben?‘“
Die Profis erhalten eine gewisse Anzahl an Gratis-Eintrittskarten. Man versuche allen gerecht zu werden, sagte Gauff. „Aber manche der Anfragen sind so absurd, dass man sich wundern würde.“
Die Mutter der Weltranglistenvierten aus den USA betonte, dass alle Wünsche für Karten bereits berücksichtigt worden seien. „Bitte kümmert euch selbst um den Kauf von Karten“, schrieb Candi Gauff. „Noch ein Hinweis: Fragt bitte nie nach mehr als zwei Karten. Coco ist jetzt erwachsen und hat ihre eigenen Freunde, denen sie Karten für das Spiel schenkt.“
Andere Profis feiern Statement
Für diese Aussage gab es vor Turnierstart am Sonntag reichlich Unterstützung anderer Profis. „Das war das Beste, was ich gesehen habe. Unglaublich. Ich liebe alles daran“, sagte der Amerikaner Frances Tiafoe. „Als Spieler muss man sich damit auseinandersetzen, was ärgerlich ist, weil man ja noch andere Dinge zu tun hat“, meinte Landsmann Taylor Fritz und berichtete von Anfragen für 40 bis 50 Tickets, die alleine direkt an ihn gerichtet werden.
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