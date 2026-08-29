Ticket-Schnorrer: Jetzt schreitet sogar Mutter ein

Andere Profis feiern Statement

Für diese Aussage gab es vor Turnierstart am Sonntag reichlich Unterstützung anderer Profis. „Das war das Beste, was ich gesehen habe. Unglaublich. Ich liebe alles daran“, sagte der Amerikaner Frances Tiafoe. „Als Spieler muss man sich damit auseinandersetzen, was ärgerlich ist, weil man ja noch andere Dinge zu tun hat“, meinte Landsmann Taylor Fritz und berichtete von Anfragen für 40 bis 50 Tickets, die alleine direkt an ihn gerichtet werden.