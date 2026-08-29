Peinlicher Moment zwischen Stocker und Merz

„Die Nettozahler sind nicht der Bankomat der EU“, ließ sich Stocker zitieren. Die Gruppe, die sich in Berlin zusammengefunden habe, erweitert um die Niederlande und Schweden, stelle einen Hauptteil des gesamten Finanzvolumens der Europäischen Union zur Verfügung. „Daran sieht man ja, dass wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen.“ Jedoch könne man nicht Probleme mit Geld zuschütten.