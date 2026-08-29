Miedler besiegt: Final-Premiere für Oberleitner

Nichts mit dem Finale wurde es für Julia Grabher im Einzel des WTA-125er-Turniers von Philadelphia. Gegen die drittgereihte Tereza Valentova setzte es im Halbfinale eine 3:6,1:6-Niederlage. Die 19-jährige Tschechin ist US-Open-Auftaktgegnerin von Österreichs Führungsspielerin Anastasia Potapova. Nicht nur sie, sondern auch die anderen fünf rot-weiß-roten Vertreter in den Einzel-Hauptfeldern des Majors spielen noch nicht zum Start am Sonntag.