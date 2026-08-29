Miedler besiegt: Final-Premiere für Oberleitner

Doppelspezialist Neil Oberleitner steht erstmals auf ausländischem Boden in einem Endspiel der ATP-Tennis-Tour.
Der Kitzbühel-Finalist des Vorjahres aus Wien gewann am Freitag (Ortszeit) beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem an der Seite des mit 27 Jahren gleichaltrigen Petr Nouza gegen den Niederösterreicher Lucas Miedler und den Australier Marc Polmans (Nr. 3) 6:4 und 6:2. Finalgegner sind der US-Amerikaner Austian Krajicek und der Kroate Nikola Mektic (4).
Nichts mit dem Finale wurde es für Julia Grabher im Einzel des WTA-125er-Turniers von Philadelphia. Gegen die drittgereihte Tereza Valentova setzte es im Halbfinale eine 3:6,1:6-Niederlage. Die 19-jährige Tschechin ist US-Open-Auftaktgegnerin von Österreichs Führungsspielerin Anastasia Potapova. Nicht nur sie, sondern auch die anderen fünf rot-weiß-roten Vertreter in den Einzel-Hauptfeldern des Majors spielen noch nicht zum Start am Sonntag.
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