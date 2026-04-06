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Wie finde ich den optimalen Laufschuh für mich?

Bewegung & Körperkraft
06.04.2026 06:30
Der richtige Laufschuh ist entscheidend für ein gesundes und effektives Training.
Der richtige Laufschuh ist entscheidend für ein gesundes und effektives Training.(Bild: ArtmannWitte - stock.adobe.com)
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Von Regina Modl

Laufen ist nahezu überall möglich, unabhängig von Zeit und Ort. Man benötigt dazu nur eine einzige Sache – diese ist jedoch entscheidend für ein gesundes und effektives Training: die richtigen Laufschuhe. Fitnessexperte Philipp Jelinek erklärt, worauf man bei deren Wahl unbedingt achten sollte.

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„Viele unterschätzen, wie groß die Unterschiede zwischen Laufschuhen sind. Dabei entscheiden sie maßgeblich über Komfort, Leistung und vor allem Verletzungsprävention. Denn jeder Fuß ist anders: Während manche Läufer neutral abrollen, knicken andere stärker nach innen oder außen. Genau hier setzt die Wahl des passenden Schuhs an“, erklärt Philipp Jelinek.

Worauf sollte man also achten? 
Der Fitness-Experte, der täglich auf Krone TV die Österreicher zu mehr Bewegung animiert, rät, zunächst auf die Dämpfung zu achten. „Wer viel auf Asphalt läuft, benötigt meist mehr Federung, um Gelenke und Rücken zu schonen. Im Gelände hingegen sind Stabilität und Profil wichtiger.“ Ebenso spielt die Passform eine zentrale Rolle: „Der Schuh sollte weder drücken noch rutschen, ausreichend Platz im Vorfuß bieten und dennoch festen Halt geben.“

Beim Kauf eines neuen Laufschuhs lässt sich Philipp Jelinek gerne professionell beraten.
Beim Kauf eines neuen Laufschuhs lässt sich Philipp Jelinek gerne professionell beraten.(Bild: Philipp Jelinek)

Und es gibt einen weiteren Punkt, den viele jedoch unterschätzen: Hat man einmal den passenden Schuh gefunden, heißt dies nicht, dass man dieses Modell nach einer oder gar mehreren Saisonen einfach nachkauft. Der unkritisch getätigte Kauf stellt sich dann mitunter als große Enttäuschung heraus.

„Selbst der perfekte Schuh kann plötzlich nicht mehr passen. Hersteller verändern regelmäßig ihre Modelle – Leisten, Dämpfung oder Materialien werden angepasst. Das vermeintliche Lieblingsmodell fühlt sich dann auf einmal anders an. Umso wichtiger ist eine kompetente Beratung im Fachgeschäft“, betont Philipp Jelinek.

Die Fußanalyse ist ein wertvolles Hilfsmittel, um den optimalen Schuh zu finden.
Die Fußanalyse ist ein wertvolles Hilfsmittel, um den optimalen Schuh zu finden.(Bild: Philipp Jelinek)

Der mehrfache Triathlon- und Ironman-Teilnehmer hat selbst länger gebraucht, den richtigen Schuh zu finden und hat mehrmals Marke und Modell gewechselt, wie er erzählt. Er rät daher sowohl Einsteigern als auch ambitionierten Läufern: „Eine professionelle Laufanalyse hilft, den eigenen Laufstil zu verstehen und Fehlbelastungen zu vermeiden. Nur so findet man langfristig einen Schuh, der wirklich passt und Freude am Laufen bringt.“ 

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Auch die Lebensdauer eines Laufschuhs spielt eine wichtige Rolle. „In der Regel sollte ein Schuh nach etwa 600 bis 800 Kilometern ausgetauscht werden, da die Dämpfung nachlässt – oft, ohne dass man es sofort merkt. Wer regelmäßig läuft, sollte daher rechtzeitig für Ersatz sorgen“, so der Experte. Sein Resümee: „Laufen ist eine der einfachsten Sportarten auf der Welt. Doch gerade deshalb lohnt es sich, bei der Basis – dem Schuh – genau hinzusehen. Denn wer gut läuft, läuft länger, gesünder und mit mehr Freude.“

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