Wie finde ich den optimalen Laufschuh für mich?

Auch die Lebensdauer eines Laufschuhs spielt eine wichtige Rolle. „In der Regel sollte ein Schuh nach etwa 600 bis 800 Kilometern ausgetauscht werden, da die Dämpfung nachlässt – oft, ohne dass man es sofort merkt. Wer regelmäßig läuft, sollte daher rechtzeitig für Ersatz sorgen“, so der Experte. Sein Resümee: „Laufen ist eine der einfachsten Sportarten auf der Welt. Doch gerade deshalb lohnt es sich, bei der Basis – dem Schuh – genau hinzusehen. Denn wer gut läuft, läuft länger, gesünder und mit mehr Freude.“