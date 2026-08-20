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„Besorgniserregend“

Wie Frauenhass bereits auf die Jüngsten abfärbt

Digital
20.08.2026 17:35
Social-Media-Feeds und -Algorithmen haben sich zu einem fruchtbaren Boden für Inhalte ...
Social-Media-Feeds und -Algorithmen haben sich zu einem fruchtbaren Boden für Inhalte entwickelt, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen fördern.(Bild: Jan H. Andersen – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Früh übt sich, leider. Gerade bei Jugendlichen sind ablehnende und frauenfeindliche Haltungen deutlich verbreiteter als bei älteren Generationen, zeigt eine aktuelle Studie. Und offenbar bleibt das nicht auf Meinungen beschränkt: In Klassenzimmern zeigt sich die Haltung bereits im Alltag.

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