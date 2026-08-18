Steirer tötet acht Jahre alte Tochter mit Messer

Eine furchtbare Tat hat sich im steirischen Kumberg ereignet: Ein 37-Jähriger steht im Verdacht, seine acht Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet zu haben. Die Ermittlungen laufen.
Die Tat soll laut Polizei Montagabend gegen 22.45 Uhr in einem Wohnhaus mitten in Kumberg geschehen sein. Der 37-Jährige soll auf seine Tochter mit einem Messer losgegangen sein. Danach dürfte der Mann versucht haben, sich im Badezimmer selbst das Leben zu nehmen. Polizisten trafen beim Zugriff dort auf ihn an.
Kind erlag seinen Verletzungen
Das Mädchen wurde noch vom Notarzt erstversorgt und ins Spital eingeliefert, wo es jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Auch der Mann wurde im Krankenhaus erstversorgt und dann festgenommen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert.
Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.
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