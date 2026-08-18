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37-Jähriger in Haft

Steirer tötet acht Jahre alte Tochter mit Messer

Steiermark
18.08.2026 07:43
Ein Steirer steht im Verdacht, seine Tochter mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Das ...
Ein Steirer steht im Verdacht, seine Tochter mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Das Mädchen erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine furchtbare Tat hat sich im steirischen Kumberg ereignet: Ein 37-Jähriger steht im Verdacht, seine acht Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet zu haben. Die Ermittlungen laufen.

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Die Tat soll laut Polizei Montagabend gegen 22.45 Uhr in einem Wohnhaus mitten in Kumberg geschehen sein. Der 37-Jährige soll auf seine Tochter mit einem Messer losgegangen sein. Danach dürfte der Mann versucht haben, sich im Badezimmer selbst das Leben zu nehmen. Polizisten trafen beim Zugriff dort auf ihn an.

Kind erlag seinen Verletzungen
Das Mädchen wurde noch vom Notarzt erstversorgt und ins Spital eingeliefert, wo es jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Auch der Mann wurde im Krankenhaus erstversorgt und dann festgenommen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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