Steirer tötet acht Jahre alte Tochter mit Messer

Die Tat soll laut Polizei Montagabend gegen 22.45 Uhr in einem Wohnhaus mitten in Kumberg geschehen sein. Der 37-Jährige soll auf seine Tochter mit einem Messer losgegangen sein. Danach dürfte der Mann versucht haben, sich im Badezimmer selbst das Leben zu nehmen. Polizisten trafen beim Zugriff dort auf ihn an.