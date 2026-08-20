ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?

Lieber ein blaues „Bett im Kornfeld“?

Grün waren sich Türkise, Rote und Pinke ja von Anfang an nicht. Auf der einen Seite die ÖVP mit ihren christlich-sozialen Wurzeln, die bei der Wählerschaft mehr und mehr Richtung FPÖ ausrinnt und in der maßgebliche Kräfte, vor allem aus Wirtschaft und Industrie, viel lieber mit den Blauen ihr „Bett im Kornfeld“ finden würden. Auf der anderen Seite die SPÖ unter tiefroter, manche meinen fundamentalistischer Führung. Und dazu noch die liberalen NEOS, die angesichts innerer Streitigkeiten selbst zu verdorren drohen.