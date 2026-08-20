Sensation! Ronaldinho unterschreibt in Italien

Mindestens ein Pflichtspiel

Ronaldinho und der Club hatten im Juni überraschend bekannt gemacht, dass der Brasilianer sich dem Serie-C-Vertreter anschließt. Sein bisher letztes Spiel als Profi absolvierte Ronaldinho 2015 für Fluminense Rio de Janeiro. Etwas mehr als zwei Jahre später beendete er dann auch ganz offiziell seine Karriere. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete, soll Ronaldinho bei Ravenna mindestens ein Pflichtspiel bestreiten und seine Karriere mit einem letzten Tor in Italien krönen. Sein Engagement bei dem Club soll demnach aber weit darüber hinausgehen. Laut „Gazzetta“ soll er auch in unternehmerische Projekte des Vereins und dessen Präsidenten Ignazio Cipriani eingebunden sein.