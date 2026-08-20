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Comeback mit 46 Jahren

Sensation! Ronaldinho unterschreibt in Italien

Fußball International
20.08.2026 18:11
Ronaldinho
Ronaldinho(Bild: AP/Luca Bruno)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der zweifache Weltfußballer Ronaldinho ist in Italien gelandet und macht damit sein überraschendes Fußball-Comeback ein Jahrzehnt nach seinem Karriereende perfekt. 

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Der 46-jährige Brasilianer wird demnächst beim italienischen Drittligisten Ravenna vorgestellt. Ronaldinho landete mit einem Privatjet am Flughafen von Forlì, wie der Verein mitteilte. Am Airport gab er Autogramme, später ging es für ihn weiter nach Ravenna.

Mindestens ein Pflichtspiel
Ronaldinho und der Club hatten im Juni überraschend bekannt gemacht, dass der Brasilianer sich dem Serie-C-Vertreter anschließt. Sein bisher letztes Spiel als Profi absolvierte Ronaldinho 2015 für Fluminense Rio de Janeiro. Etwas mehr als zwei Jahre später beendete er dann auch ganz offiziell seine Karriere. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete, soll Ronaldinho bei Ravenna mindestens ein Pflichtspiel bestreiten und seine Karriere mit einem letzten Tor in Italien krönen. Sein Engagement bei dem Club soll demnach aber weit darüber hinausgehen. Laut „Gazzetta“ soll er auch in unternehmerische Projekte des Vereins und dessen Präsidenten Ignazio Cipriani eingebunden sein.

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