Fix! Lawson im Red Bull, Tsunoda bei Racing Bulls

Mit einem achten WM-Titel würde Hamilton zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen und Michael Schumacher übertrumpfen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Zwölf Grand Prix stehen noch im aktuellen Kalender. Ob zum Saisonende in Katar und Abu Dhabi wegen des Iran-Krieges tatsächlich gefahren wird, ist weiterhin offen. In Zandvoort ist am Samstag (12.00 Uhr) vor dem Qualifying (16.00 Uhr) auch das fünfte von sechs Sprintrennen der Saison angesetzt – eine Spezialdisziplin von Verstappen. In der WM spielt der Vierfach-Weltmeister mit 110 Punkten Rückstand auf Antonelli als Sechster aber wohl keine Rolle mehr.