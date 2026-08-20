Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau

Die NATO sei stärker als je zuvor. Die USA seien engagiert, aber auch die europäischen Länder würden mehr als je zuvor einbringen. Dennoch könnte Europa weitere Testfälle wie in Leipzig erleben, wo eine Sprengstoffdrohne abgefangen wurde. Finnland habe gerade massiv in seine Luftverteidigung investiert und arbeite diesbezüglich auch mit der Ukraine zusammen.