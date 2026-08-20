Legionellen-Ausbruch in Linz: Drei Patienten tot

Über 150 Umweltproben

Aktuell sind bereits über 150 Umweltproben aus den Haushalten der Erkrankten, Kühltürmen in Linz und Umgebung, Springbrunnen, Waschanlagen und anderen möglichen Infektionsquellen zur Analyse in der AGES in Wien eingelangt. Mehr als 80 Untersuchungen sind bereits abgeschlossen und die entsprechenden Befunde an die Behörden übermittelt worden. Wie bereits berichtet, wurden dabei Kühltürme eines Unternehmens in der Wienerstraße positiv auf Legionellen getestet. Die unmittelbar begonnene umfassende Reinigung und Desinfektion der betroffenen Kühltürme ist inzwischen abgeschlossen.