Novak spricht über Ludwig und Ruck im Weinkeller

“Krone“: Walter Ruck soll über Sie gesagt haben: „Herst, ich will nicht mit einer Frau, da kann ich nicht in den Weinkeller runtergehen.“ Was antworten Sie ihm heute?

Vizebürgermeisterin Barbara Novak: Viele Aussagen, die Walter Ruck angeblich in diesem Weinkeller gemacht hat, lösen bei mir Kopfschütteln aus. Diese natürlich auch. Vor allem deshalb, weil viele Aussagen sehr respektlos gegenüber Menschen waren.