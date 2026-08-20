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Sexismus in Wirtschaft

Novak spricht über Ludwig und Ruck im Weinkeller

Wien
20.08.2026 18:00
Wiens Vizebürgermeisterin Barbara Novak findet im „Krone“-Sommerinterview klare Worte zu ...
Wiens Vizebürgermeisterin Barbara Novak findet im „Krone“-Sommerinterview klare Worte zu Sexismus, Budget und den Zustand der SPÖ.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Wiens gefallener Wirtschaftskammer-Boss Walter Ruck wollte mit ihr nicht in den Weinkeller gehen. Im großen „Krone“-Sommerinterview spricht Wiens mächtige Vizebürgermeisterin Barbara Novak jetzt persönlich darüber. Weitere Themen: das Budget, Sozialhilfe, Gebühren und der Krise der Bundes-SPÖ.

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“Krone“: Walter Ruck soll über Sie gesagt haben: „Herst, ich will nicht mit einer Frau, da kann ich nicht in den Weinkeller runtergehen.“ Was antworten Sie ihm heute?
Vizebürgermeisterin Barbara Novak: Viele Aussagen, die Walter Ruck angeblich in diesem Weinkeller gemacht hat, lösen bei mir Kopfschütteln aus. Diese natürlich auch. Vor allem deshalb, weil viele Aussagen sehr respektlos gegenüber Menschen waren.

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