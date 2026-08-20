Novak spricht über Ludwig und Ruck im Weinkeller

Wiens gefallener Wirtschaftskammer-Boss Walter Ruck wollte mit ihr nicht in den Weinkeller gehen. Im großen „Krone“-Sommerinterview spricht Wiens mächtige Vizebürgermeisterin Barbara Novak jetzt persönlich darüber. Weitere Themen: das Budget, Sozialhilfe, Gebühren und der Krise der Bundes-SPÖ.
“Krone“: Walter Ruck soll über Sie gesagt haben: „Herst, ich will nicht mit einer Frau, da kann ich nicht in den Weinkeller runtergehen.“ Was antworten Sie ihm heute?
Vizebürgermeisterin Barbara Novak: Viele Aussagen, die Walter Ruck angeblich in diesem Weinkeller gemacht hat, lösen bei mir Kopfschütteln aus. Diese natürlich auch. Vor allem deshalb, weil viele Aussagen sehr respektlos gegenüber Menschen waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.