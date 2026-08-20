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Die größten Skandale

Andrew, Harry & Co.: Britische Royals auf Abwegen

Royals
20.08.2026 17:45
Prinzessin Margaret (li.), der ehemalige Prinz Andrew (Mitte) sowie Prinz Harry mit seiner ...
Prinzessin Margaret (li.), der ehemalige Prinz Andrew (Mitte) sowie Prinz Harry mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (re.), sorgten neben anderen Mitgliedern der britischen Königsfamilie immer wieder für Skandale und Aufruhr.(Bild: Krone-Collage/AP/ARTHUR EDWARDS, AFP/RAUL ARBOLEDA, AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)
Porträt von Friedrich Schneeberger
Von Friedrich Schneeberger

Die unerwartete Rückkehr von Prinz Harry und seiner Familie nach Großbritannien sorgt seit Mittwoch für Furore. Könnte sich hier sogar ein Happy-End nach all den Tragödien der Vergangenheit anbahnen? An Skandalen, ausgelöst von Mitgliedern der britischen Königsfamilie, mangelt es jedenfalls nicht. Hier unsere Auswahl der Top-7 Royals auf Abwegen ...

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