Andrew, Harry & Co.: Britische Royals auf Abwegen

Die unerwartete Rückkehr von Prinz Harry und seiner Familie nach Großbritannien sorgt seit Mittwoch für Furore. Könnte sich hier sogar ein Happy-End nach all den Tragödien der Vergangenheit anbahnen? An Skandalen, ausgelöst von Mitgliedern der britischen Königsfamilie, mangelt es jedenfalls nicht. Hier unsere Auswahl der Top-7 Royals auf Abwegen ...