Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kurven und Grinsen

Silva Trails: So leicht kann das Trailfahren sein

Radkrone
20.08.2026 14:02
Die Silva Trails ziehen immer mehr Biker im Sommer nach Galtür.
Die Silva Trails ziehen immer mehr Biker im Sommer nach Galtür.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Das Mountainbike-Trails nicht nur steil und ruppig sein müssen, beweist Galtür (Bezirk Landeck in Tirol). Seit 2022 entsteht mit den Silva Trails ein Revier, das bewusst Anfänger und Familien ansprechen soll. Die „Radkrone“ hat das Angebot ausprobiert – mit einer Mountainbikerin, die Trails bisher lieber gemieden hat.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Monika ist gerne mit dem Rad in den Bergen unterwegs, fühlt sich auf einem leichten Hardtail und auf Mountainbike-Routen wohler als zwischen Steilkurven, Wurzeln und Sprüngen. Trails? Bisher nicht ihre Welt. Bis Galtür.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Radkrone
20.08.2026 14:02
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In China wurde ein berühmter Fake-Stunt nun Realität.
Wie Mercedes, nur echt
China-Autohersteller zieht Tunnel-Looping durch!
Betty Bromage ist die älteste „Wing Walkerin“ der Welt.
Extremes Hobby
97-Jährige ist älteste „Wing Walkerin“ der Welt
Denen ist nix heilig!
Dreiste Kidnapper zwängen in Indien Kuh in Auto
Er wich gekonnt aus
Einstürzendes Haus verfehlt Scooter-Fahrer knapp
So eine massive Invasion der Japankäfer hat Italien noch nicht erlebt.
Schädling am Vormarsch
Italien: Japankäfer fressen Weinberge kahl
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
254.926 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
234.646 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
111.667 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1438 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Außenpolitik
Iran nimmt Europa ins Visier: Prüft Angriffe in EU
1029 mal kommentiert
Der Iran denkt offenbar darüber nach, Ziele in Europa anzugreifen.
Mehr Radkrone
Krone Plus Logo
Kurven und Grinsen
Silva Trails: So leicht kann das Trailfahren sein
E-Bike-Abenteuer
Traumrunde zwischen Dachstein und Hallstätter See
Hinter den Kulissen
So entstehen Europas Fahrräder wirklich!
Krone Plus Logo
Kärntner Weinstraße
Schotter und Reben: Neues Paradies für Gravelbiker
Rad-Spektakel
Top-Stars heuer beim Arlberg Giro am Start
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf