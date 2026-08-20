Silva Trails: So leicht kann das Trailfahren sein

Das Mountainbike-Trails nicht nur steil und ruppig sein müssen, beweist Galtür (Bezirk Landeck in Tirol). Seit 2022 entsteht mit den Silva Trails ein Revier, das bewusst Anfänger und Familien ansprechen soll. Die „Radkrone“ hat das Angebot ausprobiert – mit einer Mountainbikerin, die Trails bisher lieber gemieden hat.