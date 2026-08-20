Gartenzwerge-Diebe wurden von Wildkamera gefilmt

Mit besonders dreisten Dieben ist eine 74-jährige Sammlerin in Oberösterreich konfrontiert. Dreimal wurde die Urgroßmutter heimgesucht, mehr als 100 ihrer heiß geliebten Gartenzwerge gestohlen. Doch nun gibt es eine erste Spur: Auf der Überwachungskamera sind mehrere Personen zu sehen. Besonders schlimm: Es könnte sich um eine Familie handeln.
„Mein Mann hat eine Wildkamera. Die haben wir im Garten der Oma angebracht. Und wir haben Glück gehabt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren die Diebe um 1.28 Uhr zum dritten Mal da. Die Fotos haben wir an die Polizei weitergeleitet“, sagt Madelaine Wiespointner (32).
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