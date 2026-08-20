Gartenzwerge-Diebe wurden von Wildkamera gefilmt

Mit besonders dreisten Dieben ist eine 74-jährige Sammlerin in Oberösterreich konfrontiert. Dreimal wurde die Urgroßmutter heimgesucht, mehr als 100 ihrer heiß geliebten Gartenzwerge gestohlen. Doch nun gibt es eine erste Spur: Auf der Überwachungskamera sind mehrere Personen zu sehen. Besonders schlimm: Es könnte sich um eine Familie handeln.