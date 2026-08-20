Leichtfried fordert strengere Regeln für Telegram

Andere Plattformen dieser Größenordnung würden sich an klare Vorgaben und strenge Regeln halten, argumentiert Leichtfried. Da dürfe Telegram keine Ausnahme sein. Telegram müsse auf europäischer Ebene endlich in die Pflicht genommen und strenger reguliert werden. „Die Europäische Kommission muss die tatsächlichen Nutzerinnen und Nutzer von Telegram transparent und unabhängig prüfen und sicherstellen, dass auch geschlossene Gruppen bei der Bewertung angemessen berücksichtigt werden“, fordert Leichtfried. Meinungsfreiheit ende dort, „wo gezielte Falschinformationen und Hetze beginnen, mit dem Ziel, unsere Gesellschaft und unseren demokratischen Rechtsstaat zu zerstören“, so der Staatsschutz-Staatssekretär.