Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Eine Blamage für uns“

Schlagabtausch! Hoeneß attackiert Klopp und DFB

Fußball International
20.08.2026 17:23
Uli Hoeneß (li.) kritisierte Jürgen Klopp und den DFB.
Uli Hoeneß (li.) kritisierte Jürgen Klopp und den DFB.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Alexandra BEIER, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Uli Hoeneß hat nach der enttäuschenden WM mit dem Deutschen Fußball-Bund abgerechnet und damit eine scharfe Reaktion provoziert. Der Bayern-Ehrenpräsident warnt vor einer übertriebenen Erwartungshaltung rund um den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, kritisiert dessen Berater Marc Kosicke und fordert grundlegende Veränderungen beim DFB. Verbands-Vize Ralph-Uwe Schaffert kontert deutlich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Grundsätzlich hält Hoeneß große Stücke auf Klopp. „Ich persönlich halte Jürgen Klopp für einen sehr guten Trainer, wirklich einen sehr guten Trainer“, sagte der 74-Jährige im Interview mit RTL/Sky. Mit der Euphorie rund um den früheren Liverpool-Coach kann er allerdings wenig anfangen.

„Er kriegt jetzt schon so einen Status, als wenn er über Wasser gehen kann. Er kann auch nicht per Handauflegen alles verändern“, warnte Hoeneß. Klopp werde hart arbeiten und vieles verändern, brauche dafür aber Zeit. „Man darf vor allem nicht glauben, dass er der Messias ist.“

„Friendly takeover“ beim DFB?
Für Unmut bei Hoeneß sorgt vor allem die Rolle von Klopps langjährigem Berater Marc Kosicke, der künftig als Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation beim DFB tätig sein soll. „Was mir in der Geschichte nicht gefällt, ist, dass sein Berater Marc Kosicke mit eingekauft wurde. Ich weiß nicht genau, was er da machen soll. Das halte ich für ein Problem“, kritisierte der langjährige Bayern-Macher. Hoeneß ging sogar noch weiter: „Mir kommt die ganze Geschichte vor wie ein ‘friendly takeover‘. Klopp und Co. haben den DFB übernommen und das halte ich für falsch.“

DFB-Coach Jürgen Klopp
DFB-Coach Jürgen Klopp(Bild: EPA/Hannes Albert)

Auch die Strukturen des Verbandes gehören für den Bayern-Ehrenpräsidenten auf den Prüfstand. Vor allem die Nachwuchsarbeit müsse wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Dass Weltmeister Per Mertesacker, der jahrelang die Akademie des FC Arsenal leitete, künftig mehr Verantwortung übernehmen soll, begrüßt Hoeneß. „Wenn er es nicht kann, wer sonst?“

Hoeneß fordert zudem, die Nationalmannschaften aus dem Verband auszugliedern und in einer eigenen Gesellschaft zu führen. „Es kann doch nicht sein, dass Landesfürsten darüber entscheiden sollen, wer Bundestrainer wird. Die haben ja keine Ahnung davon“, polterte er. Der Fußball sei inzwischen derart professionell, dass auch die entscheidenden Positionen mit Profis besetzt werden müssten.

„Eine Blamage für unser Land“
Auch mit der deutschen Nationalmannschaft ging Hoeneß nach der WM 2026 hart ins Gericht. „Ich finde, die Vorstellung unserer Mannschaft war eine einzige Katastrophe. Es war eine Blamage für unser Land.“ Die Verantwortung dafür will er allerdings nicht alleine beim mittlerweile abgelösten Teamchef Julian Nagelsmann suchen. Zwar verfüge Deutschland nicht mehr über die individuelle Qualität früherer Jahre, dennoch hätte deutlich mehr möglich sein müssen. Als Vergleich zog Hoeneß Argentinien heran: „Sie haben keine gute Mannschaft, aber sie haben reingehauen wie verrückt. Das habe ich bei unserer Mannschaft vermisst.“

Vor allem fehlende Automatismen seien Deutschland zum Verhängnis geworden. „Wir hatten keine eingespielte Mannschaft. Es war alles kreuz und quer, immer wieder was Neues probiert. Das ist Aufgabe der Vorbereitung und nicht der WM.“

DFB schießt gegen Hoeneß zurück
Beim Verband kamen die Aussagen überhaupt nicht gut an. DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert reagierte auf RTL-Nachfrage mit einer deutlichen Retourkutsche. „Die jüngsten Äußerungen von Uli Hoeneß zur Verpflichtung von Jürgen Klopp zeigen deutlich, dass Herr Hoeneß weder die Struktur noch die Entscheidungsprozesse des DFB kennt“, erklärte Schaffert. Die Nationalmannschaften seien bereits seit Jahren in der DFB GmbH & Co. KG angesiedelt. Dort seien Geschäftsführer Sport Andreas Rettig – ab 1. Jänner 2027 Per Mertesacker – sowie für die Männer-Nationalmannschaft Rudi Völler verantwortlich.

Diesen Personen „kann wohl ernsthaft nicht vorgeworfen werden, dass sie keine Profis im Fußballgeschäft sind“, konterte Schaffert. Das gelte ebenso für die Aufsichtsratsmitglieder Alexander Wehrle (VfB Stuttgart), Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund), Oliver Leki (SC Freiburg), Oke Göttlich (FC St. Pauli) und Steffen Schneekloth (Holstein Kiel). „Der Hinweis auf Entscheidungen durch ‘Landesfürsten‘ geht daher ebenfalls an der Realität vorbei.“

„Könnte nicht schaden, sich sachkundig zu machen“
Auch Hoeneß‘ Kritik an Kosicke ließ Schaffert nicht unbeantwortet. „Soweit Herr Hoeneß den Vertragsschluss mit Marc Kosicke unter Hinweis auf dessen Geschäftsanteile an einer Agentur kritisiert, ist ihm scheinbar entgangen, dass diese von Herrn Kosicke zuvor bereits veräußert worden sind. Die Personalie Kosicke ist im Aufsichtsrat sorgfältig beraten und sodann positiv entschieden worden.“

Zum Abschluss folgte noch eine Spitze gegen den Bayern-Patron: „Mitunter könnte es nicht schaden, sich zu Themen sachkundig zu machen, bevor man sich dazu – kritisch oder gar abwertend – äußert.“ Aus Hoeneß‘ Rundumschlag gegen Klopp und den DFB ist damit binnen kürzester Zeit ein heftiger Schlagabtausch geworden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
20.08.2026 17:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
255.590 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
235.391 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
112.349 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1493 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1313 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Mehr Fußball International
„Eine Blamage für uns“
Schlagabtausch! Hoeneß attackiert Klopp und DFB
EL-Quali im Ticker
Mjällby AIF gegen Red Bull Salzburg ab 18 Uhr LIVE
Frauen-Fußball in Rio
Maracana bekommt den Zuschlag für das WM-Finale
Er wäre fast ertrunken
Cagliari-Profi erwacht aus Koma, aber Sorge bleibt
Trikot-Premiere
Bayern spielt in ganz neuer Farbe gegen Dortmund
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf