Schlagabtausch! Hoeneß attackiert Klopp und DFB

„Friendly takeover“ beim DFB?

Für Unmut bei Hoeneß sorgt vor allem die Rolle von Klopps langjährigem Berater Marc Kosicke, der künftig als Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation beim DFB tätig sein soll. „Was mir in der Geschichte nicht gefällt, ist, dass sein Berater Marc Kosicke mit eingekauft wurde. Ich weiß nicht genau, was er da machen soll. Das halte ich für ein Problem“, kritisierte der langjährige Bayern-Macher. Hoeneß ging sogar noch weiter: „Mir kommt die ganze Geschichte vor wie ein ‘friendly takeover‘. Klopp und Co. haben den DFB übernommen und das halte ich für falsch.“