Schafabnahme wird jetzt Fall für das Höchstgericht

Zustand schlimmer als angenommen

Eine neue Entwicklung gibt’s seitens der Pfotenhilfe Lochen. Hier sah man bei der Abnahme der Tiere deren Zustand als nicht kritisch, doch nun sagt Sprecher Jürgen Stadler, dass sich nach der Schur herausgestellt habe, wie abgemagert die Tiere waren. Weiters seien sie stark von Parasiten befallen. Vier Schafe sind inzwischen verstorben. Eine Entschädigung wird seitens der BH ausgeschlossen: „Sie wurden krank abgenommen.“