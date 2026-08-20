Baby starb bei der Geburt: Gynäkologe vor Gericht

„Ich kann mir vorstellen, was das für ein Drama ist, aufzuwachen aus der Narkose und sein totes Kind im Arm zu halten“, spricht die Verteidigerin den Opfern ihr Mitgefühl aus. Man habe sich deswegen auch bemüht, dass die Versicherung so schnell wie möglich einen Schadensersatz auszahlt. Gegen die strafrechtlichen Vorwürfe wehrt sich der Gynäkologe mit einem Anwaltsduo aber vehement.

Paukenschlag um Gutachter

Und die Verteidiger scheuen nicht davor zurück, scharfe Geschütze aufzufahren: „Wir haben hier einen Sachverständigen, der ein vollkommen unnachvollziehbares Gutachten stellt.“ Ein Privatgutachter würde dem gänzlich widersprechen. Auch der Angeklagte empört sich salopp: „Das ist so ein Unsinn. Hält er uns eigentlich für dumm?“