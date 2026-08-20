Primärversorgung: ÖGK plant 6 weitere Ärztezentren

Bisher sind erst drei Primärversorgungseinheiten in Tirol in Betrieb. Um das Ziel von 16 bis zum Jahr 2030 zu erreichen, startete die Gesundheitskasse jetzt die nächste Ausschreibung.
Um die Gesundheitsversorgung in Tirol zu modernisieren und zu verbessern, hat sich die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 insgesamt 16 sogenannte Primärversorgungseinheiten (PVE) zu etablieren.
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