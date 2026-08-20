Woran das neue Klimagesetz aktuell scheitert

Bis wann muss Österreich klimaneutral sein und wie soll der Pfad bis dahin aussehen? Schon seit 2020 ringt die Politik um ein neues Klimaschutzgesetz. Vor einem Jahr legte Klimaschutzminister Norbert Totschnig (ÖVP) den roten und pinken Koalitionspartnern einen ersten Entwurf vor, nun brachten der heiße Sommer und die Verhandlungen um Dürrehilfen das Thema wieder aufs Tapet. Scheinbar hatten sich die Klima- und Umweltsprecher der Parteien sogar schon auf einen neuen Entwurf geeinigt, doch Mittwochabend schlug Totschig einen Kompromiss vor, auf den sich SPÖ und Neos nicht einließen.