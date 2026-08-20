Nächste Unwetterwalze kommt: Wann es wieder kracht

Unwetter in ganz Österreich

Neben Wien haben die Wetter-Experten auch für Teile Niederösterreichs die höchste Unwetter-Warnstufe Violett ausgerufen. In Kärnten, sowie in Teilen von Salzburg, der Steiermark, Vorarlberg und Oberösterreich warnen Meteorologen mit der zweithöchsten Warnstufe vor Unwettern. Auch am Abend und in der Nacht sollen noch einmal in ganz Österreich Regen und Gewitter möglich sein.