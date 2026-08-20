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Bangen um Frequency

Nächste Unwetterwalze kommt: Wann es wieder kracht

Österreich
20.08.2026 16:06
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hagel-Alarm in Wien! Am Donnerstagnachmittag ziehen heftige Unwetter über die Stadt. Eine Superzelle bringt murmelgroße Hagelkörner, Sturmböen und Starkregen über das gesamte Stadtgebiet. Die Unwetterzentrale hatte sogar die höchste Warnstufe ausgerufen. Den Prognosen zufolge soll am Abend bereits die nächste Unwetterwalze über Wien rollen.

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Gegen 14:30 Uhr ging es in Wien bereits mit Regen los. Im Laufe des Nachmittags soll es zunehmend ungemütlich werden. Die nächste, heftige Gewitterzelle kündigt sich laut GeoSphere Austria bereits für die Abendstunden an. Gegen 18 Uhr soll es noch einmal ordentlich krachen.

Mit der Unwetterwarnstufe Violett warnen die Wetter-Experten die gesamte Stadt. Auf X schreibt UWZ: „ACHTUNG jetzt in Wien, eine Superzelle bringt derzeit Hagel bis zu 3 cm, Sturmböen und Starkregen.“

Unwetter in ganz Österreich
Neben Wien haben die Wetter-Experten auch für Teile Niederösterreichs die höchste Unwetter-Warnstufe Violett ausgerufen. In Kärnten, sowie in Teilen von Salzburg, der Steiermark, Vorarlberg und Oberösterreich warnen Meteorologen mit der zweithöchsten Warnstufe vor Unwettern. Auch am Abend und in der Nacht sollen noch einmal in ganz Österreich Regen und Gewitter möglich sein.

Dunkle Wolken ziehen derzeit über Wien.
Dunkle Wolken ziehen derzeit über Wien.(Bild: zVg)
Bilder aus dem 12. Bezirk zeigen murmel-große Hagelkörner.
Bilder aus dem 12. Bezirk zeigen murmel-große Hagelkörner.(Bild: zVg)

Besonders betroffen war am Donnerstag der 23. Wiener Bezirk. Auch in Meidling hagelte es stark, wie die Bilder unserer Leserreporterin zeigen.

Bangen um Frequency-Festival
Zum Auftakt des Frequency-Festivals bangen am Donnerstag auch die Besucher – laut den aktuellen Prognosen werden sie wohl nicht von den Unwettern verschont bleiben. Auch für St. Pölten gilt eine rote Unwetterwarnung.

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