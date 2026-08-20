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Opfer spricht

Kampfsporttrainer soll Frauen missbraucht haben

Steiermark
20.08.2026 18:00
Ein steirischer Trainer soll einige seiner Schützlinge missbraucht haben. (Symbolbild)
Ein steirischer Trainer soll einige seiner Schützlinge missbraucht haben. (Symbolbild)(Bild: Nomad_Soul - stock.adobe.com)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Bei Einzelstunden soll ein Kampfsporttrainer aus der Steiermark einige Frauen missbraucht, eine davon sogar vergewaltigt haben. Die Ermittlungen laufen. Ein Opfer bricht im Gespräch mit der „Krone“ sein Schweigen.

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Lange konnte Andrea K. (Name geändert) nicht über das reden, was ihr widerfahren ist. Denn ausgerechnet jener Mensch, der sie lehren hätte sollen, sich zu verteidigen, und bei dem sie Selbstvertrauen tanken wollte, soll sie missbraucht haben.

„Er hat mich im Fitnessstudio angesprochen und mir den Kampfsport schmackhaft gemacht. Deswegen bin ich dann zu ihm in den Klub gegangen.“ Doch schon beim ersten Training kam es zum Übergriff.

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