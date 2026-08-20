So kurvte Mercedes-Chefin über die Glocknerstraße

Die Großglockner Hochalpenstraße verbindet spektakuläre Natur mit Technik und Automobilgeschichte. Auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe zeigt eine Sonderschau heuer 140 Jahre Mercedes-Benz – vom Patent-Motorwagen von Carl Benz bis zu den Antrieben der Zukunft. Die „Bergkrone“ war bei der ersten Fahrt von Mercedes-Benz-Österreich-Chefin Agnieszka Kühn über Österreichs berühmteste Alpenstraße dabei.
Ein Murmeltier huscht über den Asphalt. Sofort wandert der Fuß vom Gaspedal. Einen kurzen Moment später verschwindet der kleine Alpenbewohner wieder zwischen den Felsen. Genau diese Begegnungen machen den Zauber der Großglockner Hochalpenstraße aus. Hier gibt die Natur den Takt vor.
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