Österreich-Teamchef tritt nach schwacher WM zurück

Der Cheftrainer des österreichischen Flag-Football-Nationalteams der Männer, Michael Salamon, ist kurz nach der Weltmeisterschaft zurückgetreten. Das gab der AFBÖ am Donnerstag bekannt.
Salamon gab den deutlich gestiegenen Zeitaufwand als Grund an, dieser sei mit einem Vollzeitjob nur mehr schwer vereinbar. Unter Salamon waren Österreichs Männer zu den besten Flag-Nationalteams der Welt aufgestiegen. Bei der WM in Düsseldorf gab es mit Rang 15 jedoch eine Enttäuschung.
Salamon wurde mit dem rot-weiß-roten Männerteam 2023 und 2025 Vize-Europameister sowie 2024 Vize-Weltmeister. Sein Nachfolger soll die weitere Olympia-Qualifikation für die Sommerspiele in Los Angeles 2028 bestreiten.
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