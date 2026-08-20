Trumps Drohungen verteuern den Gaspreis noch mehr

Iran-Krieg dominiert Gasmärkte

An den Märkten für Energierohstoffe bleibt die Entwicklung im Iran-Krieg das bestimmende Thema. US-Präsident Donald Trump hatte vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran dem Iran mit einem „Wirtschaftskrieg“ gedroht. Zudem machte Trump deutlich, dass Länder mit wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie den Iran unterstützen. Daraufhin hat Peking die USA vor weiteren Sanktionen gewarnt. China zählt zu den Ländern, die von Trumps Drohung besonders betroffen wären.