Erstaunlich viel Honig: Deshalb feiern Imker Ernte

Die heurige Trockenheit und Hitze machen besonders der Landwirtschaft zu schaffen. Viele Bäuerinnen und Bauern rechnen mit erheblichen Ernteausfällen. Die heimischen Imker hingegen feiern: Ein so gutes Honigjahr wie heuer hat es schon lange nicht mehr gegeben. Warum das so ist und wie viel Kärntner Honig heuer kostet.