Erstaunlich viel Honig: Deshalb feiern Imker Ernte

Die heurige Trockenheit und Hitze machen besonders der Landwirtschaft zu schaffen. Viele Bäuerinnen und Bauern rechnen mit erheblichen Ernteausfällen. Die heimischen Imker hingegen feiern: Ein so gutes Honigjahr wie heuer hat es schon lange nicht mehr gegeben. Warum das so ist und wie viel Kärntner Honig heuer kostet.
Das Bienenjahr neigt sich dem Ende zu, und die Kärntner Imker ziehen eine erfreuliche Bilanz. „Aus allen Bezirken hören wir, dass die Honigernte heuer enorm gut ausgefallen ist“, berichtet Arno Kronhofer, Obmann des Bienenzuchtvereins Hermagor. Das ist erfreulich, denn der Ertrag im letzten Bienenjahr war gering. Woran liegt das?
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