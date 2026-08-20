Salzburger dominieren zum Start des Sommer-Triples

Österreichs Biathleten weilen aktuell in Lohnsburg, wo mehrere Sommerrennen stattfinden. Den Auftakt bildete am Donnerstag ein Langlaufrennen, in dem zwei Olympiastarter siegreich waren. Ausnahmsweise hatten die Athleten dabei ihre Waffe nicht dabei.
Österreichs beste Biathleten stellen sich in dieser Woche einer Formüberprüfung im Skirollerzentrum Innviertel in Lohnsburg.
Am Donnerstag fand der erste von drei Bewerben statt. Die Besonderheit: Die Winter-Zweikämpfer hatten diesmal ausnahmsweise keine Waffe auf dem Rücken.
Bei den Herren setzte sich im Rollerrennen der Salzburger Fabian Müllauer neun Sekunden vor Überraschungsmann Mathias Prosser durch. Dritter wurde Fredrik Mühlbacher (+16 Sekunden) vor Dominic Unterweger (+44) und Thomas Marchl (+46).
Im Damenrennen war mit Anna Andexer eine weitere Saalfeldenerin die Schnellste. Die 23-Jährige verwies Anna Gandler (+5) und Lara Wagner (+33) auf die Plätze, dahinter folgten ex aequo Lea Rothschopf und Anna Juppe (+38).
Am Freitag folgt ein Kurz-Einzel, am Samstag werden die Bewerbe mit einem Sprint beschlossen.
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