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ÖSV-Biathlon-Team

Salzburger dominieren zum Start des Sommer-Triples

Sport
20.08.2026 17:21
Die Schnellsten im ersten Bewerb: Fabian Müllauer (li.) und Anna Andexer.
Die Schnellsten im ersten Bewerb: Fabian Müllauer (li.) und Anna Andexer.(Bild: Ski Austria/Alex Weber)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Österreichs Biathleten weilen aktuell in Lohnsburg, wo mehrere Sommerrennen stattfinden. Den Auftakt bildete am Donnerstag ein Langlaufrennen, in dem zwei Olympiastarter siegreich waren. Ausnahmsweise hatten die Athleten dabei ihre Waffe nicht dabei.

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Österreichs beste Biathleten stellen sich in dieser Woche einer Formüberprüfung im Skirollerzentrum Innviertel in Lohnsburg.

Am Donnerstag fand der erste von drei Bewerben statt. Die Besonderheit: Die Winter-Zweikämpfer hatten diesmal ausnahmsweise keine Waffe auf dem Rücken.

Bei den Herren setzte sich im Rollerrennen der Salzburger Fabian Müllauer neun Sekunden vor Überraschungsmann Mathias Prosser durch. Dritter wurde Fredrik Mühlbacher (+16 Sekunden) vor Dominic Unterweger (+44) und Thomas Marchl (+46).

Im Damenrennen war mit Anna Andexer eine weitere Saalfeldenerin die Schnellste. Die 23-Jährige verwies Anna Gandler (+5) und Lara Wagner (+33) auf die Plätze, dahinter folgten ex aequo Lea Rothschopf und Anna Juppe (+38).

Anna Gandler wurde Zweite – sie reist nach dem Kurz-Einzel am Freitag weiter nach Dresden, wo ...
Anna Gandler wurde Zweite – sie reist nach dem Kurz-Einzel am Freitag weiter nach Dresden, wo sie beim City Biathlon am Start steht.(Bild: Ski Austria/Alex Weber)

Am Freitag folgt ein Kurz-Einzel, am Samstag werden die Bewerbe mit einem Sprint beschlossen.

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