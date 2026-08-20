Pyrotechnik-Firma explodiert: Mehrere Verletzte

In der Gemeinde Winzendorf im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt ist am Donnerstag das Firmengebäude einer Pyrotechnik-Firma explodiert. Laut „Krone“-Informationen wurden mehrere Menschen verletzt.
Ein „Krone“-Leser berichtet von einem „heftigen Knall“. Anschließend stieg eine riesige, schwarze Rauchwolke in den Himmel empor.
Laut ersten Informationen, die der „Krone“ vorliegen, handelt es sich bei dem betroffenen Gebäude um den Firmensitz von Astotec Pyrotechnic Solutions.
Ein Großeinsatz läuft, Einsatzkräfte von zwölf Feuerwehren sind derzeit vor Ort.
Der Einsatzort befindet sich unweit vom Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld, der in den letzten Wochen bereits zweimal gebrannt und die Einsatzkräfte massiv gefordert hat.
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