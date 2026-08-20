Extraurlaub zum Start
US-Soldaten verlängern Dienst, um GTA VI zu zocken
Das US-Militär hat sich ein besonderes „Zuckerl“ überlegt, um Soldaten dazu zu bringen, ihren Dienst zu verlängern: Vier freie Extratage zum Start des neuen „Grand Theft Auto“-Teils. Die extrem beliebte Videospielreihe könnte erneut sämtliche Rekorde brechen ...
Einigen Soldaten in Fort Stewart, Georgia, wird ein ungewöhnlicher Anreiz zur Verlängerung ihres Dienstvertrags in Aussicht gestellt: GTA VI zocken! Dabei handelt es sich keinesfalls um einen Fake, die lokale Militärführung hat das bemerkenswerte Angebot gegenüber US-Medien bestätigt.
„Das Bataillon hat einen neuen Berufsberater, der sich mit einer Idee für ein überarbeitetes, kreatives Anreizprogramm an die Führung der Einheit gewandt hat“, erklärte Angel Tomko, ein Sprecher der Division, gegenüber dem Sender CBS News.
Angebot ist regional begrenzt
Die Idee hinter dem Sonderurlaub im November sei gewesen, Anreize zu finden, die den Interessen der Truppe entsprächen. Laut Tomko müssen sich die Soldaten für eine weitere Dienstzeit von zwei bis sechs Jahren verpflichten. Das Angebot ist regional begrenzt. Von 130 Soldaten eines Bataillons haben 20 das Angebot bereits angenommen.
Anreize zur Vertragsverlängerung sind ein gängiges Mittel, um Soldaten länger im Dienst zu halten. Sie bestehen in der Regel aus Geldprämien oder der Möglichkeit, den Arbeitsplatz, den Dienstort oder den Karriereweg zu wechseln. Befehlshaber können das Angebot zudem durch Freizeitausgleich aufwerten.
Hype um GTA VI ist riesig
Mit ihrer Vorfreude auf den neuen Teil der GTA-Reihe sind die Soldaten definitiv nicht alleine. Millionen fiebern dem Launch entgegen: Der sechste Teil von „Grand Theft Auto“ soll nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit und mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen.
Die Vorbestellungen laufen bereits seit Ende Juni, der Hype ist groß. Konkrete Zahlen liegen zwar nicht vor, Branchenmagazine berichten jedoch enormen Vorverkaufszahlen. Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte das sehnlich erwartete Open-World-Spiel das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit Erscheinen 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.
„Grand Theft Auto“ ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von „Grand Theft Auto VI“ soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein.
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