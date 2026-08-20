US-Soldaten verlängern Dienst, um GTA VI zu zocken

Angebot ist regional begrenzt

Die Idee hinter dem Sonderurlaub im November sei gewesen, Anreize zu finden, die den Interessen der Truppe entsprächen. Laut Tomko müssen sich die Soldaten für eine weitere Dienstzeit von zwei bis sechs Jahren verpflichten. Das Angebot ist regional begrenzt. Von 130 Soldaten eines Bataillons haben 20 das Angebot bereits angenommen.