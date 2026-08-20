RTL schluckt Sky: Was sich für Kunden nun ändert

RTL Deutschland will zudem die Rolle der nun schon recht üppigen Bandbreite an Marken schärfen, um für Nutzer mehr Orientierung zu schaffen. So wird RTL+ als „Must-have“ für Reality, Soaps und lokale Unterhaltung beschrieben. Sky soll für Premium-Filme, -Serien sowie -Sport stehen, WOW sich als „flexible Streaming-Option“ zu den Inhalten von Sky und Sky Sport auch hierzulande einen Namen machen und die TV-Marken RTL, VOX, ntv und Co. für „große gemeinsame Live-Momente“ sorgen.