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Forschung läuft längst

Diese Ackerpflanzen sollen den Hitzewellen trotzen

Österreich
20.08.2026 15:52
Hitzewellen setzten sogar dem Mais zu, an noch besser gedeihenden Kulturen wird geforscht.
Hitzewellen setzten sogar dem Mais zu, an noch besser gedeihenden Kulturen wird geforscht.(Bild: Krone KREATIV/APA/Helmut Fohringer, AGES/Jakob Hlous)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Österreichs Landwirtschaft ächzt unten Rekordhitzewellen. Drastische Ernteausfälle, sogar Notschlachtungen sind die Folgen. Abhilfe schaffen sollen hitzeresistente Ackerpflanzen, an denen man mitunter in AGES-Versuchsstationen forscht. Ein hehres, doch nicht so einfaches Vorhaben.

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Kein Sommer wie damals: Temperaturen über 40 Grad, ein Hitzerekord jagt den nächsten. In mehreren Wellen wurde Österreichs Landwirtschaft heuer an ihre Grenzen getrieben – und darüber hinaus ...

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