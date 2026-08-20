„Ich wurde bedroht und dazu gezwungen!“

Niederländische Bande auch in Wels vor Gericht

Und auch in Wels (OÖ) mussten sich vier Bankomatsprenger (36, 28, 35, 37 Jahre alt) vor Gericht verantworten. Die Angeklagten sollen auch einer von Holland aus agierenden Bande angehören. Das Quartett soll gleich für mehrere Coups – unter anderem eine Sprengung in der PlusCity in Pasching – verantwortlich sein. Ein Urteil stand am Abend noch aus.