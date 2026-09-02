Perfekte Jause: Tipps für den idealen Energiekick

Eltern oft frustriert

Nicht selten ist die Zusammenstellung bei den Eltern jedoch mit Frust verbunden, wenn die Pausenbox etwa unberührt zurückkommt. Deshalb empfiehlt sich, die Kinder stärker in die Zusammenstellung einzubinden. Denn dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Mahlzeit annehmen. Das zeigt eine australische Studie aus 2019, die Möglichkeiten der Reduktion von Food Waste in Schulen untersuchte.