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Perfekte Jause: Tipps für den idealen Energiekick

Ernährung & Wohlfühlgewicht
02.09.2026 16:00
Nur wer seinen Körper gut ernährt, kann auch Leistung erbringen.
Nur wer seinen Körper gut ernährt, kann auch Leistung erbringen.(Bild: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy))
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Der Schulstart ist da – und mit ihm die Herausforderung der perfekten Schuljause! Sie muss nicht kompliziert sein, sondern bunt und ausgewogen! Am besten sollten auch die Kinder mitentscheiden können, was in die Jausenbox kommt.

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Mit dem Schulstart beginnt für viele Familien wieder der Alltag zwischen Wecker, Unterricht, Hausaufgaben, Freizeit und Terminen. Eine gut geplante Jause kann dabei helfen, dass Kinder auch an langen Schultagen mit Energie und Konzentration durch den Vormittag kommen. Entscheidend ist eine abwechslungsreiche Auswahl, die Kindern schmeckt und sich gut in den Alltag integrieren lässt.

Eltern oft frustriert
Nicht selten ist die Zusammenstellung bei den Eltern jedoch mit Frust verbunden, wenn die Pausenbox etwa unberührt zurückkommt. Deshalb empfiehlt sich, die Kinder stärker in die Zusammenstellung einzubinden. Denn dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Mahlzeit annehmen. Das zeigt eine australische Studie aus 2019, die Möglichkeiten der Reduktion von Food Waste in Schulen untersuchte. 

„Idealerweise essen wir bunt und abwechslungsreich – so auch bei der Jause. Dürfen Kinder bei deren Gestaltung mitreden, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Freude zulangen und gut versorgt sind. Wichtig ist der Energieschub am Vormittag, weil sich Kinder damit besser konzentrieren können und der konstante Blutzuckerspiegel Heißhungerattacken vorbeugt“, erklärt Dr. Marlies Gruber, Ernährungswissenschafterin vom  „forum.ernährung heute“.

Zusammenstellung aus mehreren Komponenten
„Eine Jause mit Vollkornprodukten sorgt für eine gleichmäßige Energiezufuhr. Gemüse und Obst steuern wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe bei und variieren idealerweise nach Saison. Denn dann werden sie reif geerntet und schmecken intensiver.“ Milchprodukte und Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen tragen zu einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl bei und unterstützen das Wachstum.

Kinder lieben Fingerfood
Kleine Mengen an Nüssen oder Samen liefern hochwertige Fettsäuren. Mengenmäßig sollte die Jause insgesamt etwa ein Zehntel der Tagesenergiezufuhr ausmachen – also rund 200 kcal. Auch die Art der Präsentation spielt eine wichtige Rolle: „Mundgerecht geschnittenes Gemüse oder Obst, handliche Brotscheiben oder eine Zubereitung als Fingerfood erhöhen die Chancen, dass die Jause gegessen wird. So können die Kinder happenweise in der Pause genießen“, empfiehlt Dr. Gruber.

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Trinken nicht vergessen
Für den Schulalltag ist Wasser die beste Wahl. Eine wiederverwendbare Trinkflasche gehört deshalb genauso zur Grundausstattung wie die Jausenbox. Ungesüßte Tees können ebenfalls angeboten werden. Süße Getränke hingegen sind im Alltag nicht notwendig und können leicht zur  zusätzlichen Zuckerquelle werden.

Grundausstattung für Eltern
Für stressige Schulmorgen lohnt es sich, einige Lebensmittel bereits vorbereitet zu haben. Gewaschenes Obst, geschnittenes Gemüse, gekochte Eier oder vorbereitete Aufstriche können mehrere Tage lang die Jausenplanung erleichtern.

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