LIVE ab 18.30 Uhr: FK Austria Wien gegen WSG Tirol

Nachtrag zur 4. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FK Austria Wien empfängt die WSG Tirol. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Die Austria kämpft vor dem Duell mit der WSG Tirol mit den bereits bekannten Startschwierigkeiten. Europäisch – durchaus erwartbar – aus dem Rennen, lief es in der Liga bisher alles andere als rund. Nur Hartberg konnte mit 2:0 bezwungen werden, gegen den WAC (0:3), Meister LASK (0:2) und zuletzt Salzburg (1:4) war nichts zu holen. Trainer Stephan Helm blieb naturgemäß bemüht, das Bild nicht in zu dunklen Farben zu malen. „Wir hatten in 41 Tagen elf Spiele, von denen wir sehr viele positiv gestalten konnten“, meinte der Burgenländer. Zustimmung gab es von Goalie Samuel Sahin-Radlinger. „Abgesehen von den Partien gegen den WAC und Salzburg seien die Leistungen „in Ordnung bis gut“ gewesen, stellte der Routinier fest. Und deswegen sei auch die „Stimmung ganz gut.“
„Wir wollen in die Top-6 kommen!“
Helm, dem gegen die Wattener neben Verteidiger Ibrahim Buhari nach seinem Mittelhandknochenbruch auch Daniel Nnodim zur Verfügung steht, wollte die Lage freilich nicht kleinreden. „Wir müssen schon gewarnt sein“, stellte er fest. Die Situation biete aber – gerade den jungen Spielern – einmal mehr die Chance zur Entwicklung. „Das wird die Mannschaft in den nächsten Wochen deutlich stärker machen“, befand Helm, der weiter fest an die Saisonziele glaubt. „Wir wollen in die Top-6 kommen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir uns über die nächsten 18 Spiele hinweg durchsetzen und unser Etappenziel erreichen können.“
Umso wichtiger sind die kommenden Partien gegen die WSG, Austria Lustenau und beim GAK, Ausrutscher eigentlich verboten. Ein Sieg heute am Abend würde Violett ins Tabellenmittelfeld katapultieren. Bei der WSG herrscht leichte Aufbruchsstimmung. Mit dem 4:0 über Aufsteiger Lustenau gelang in der Vorwoche der erste Sieg, am Montag jubelte man über die Verlängerung mit Mittelfeldstütze Matthäus Taferner. Die Auslands-Hoffnungen des 25-Jährigen hatten sich zerschlagen, in Wien steht er vor dem ersten Saisoneinsatz für die WSG.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.