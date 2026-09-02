Ludwig: „Kickl hat das bequemere Leben gewählt“

Der Wiener SPÖ-Chef – zuletzt selbst in die Kritik geraten wegen der Causa um den Wiener Wirtschaftskammerchef Walter Ruck – wies auch Forderungen der FPÖ, den Kanzler stellen zu wollen, falls die Partei bei den kommenden Nationalratswahlen die Mehrheit der Stimmen erhalten sollte: „Es gibt in einer Demokratie keinen Automatismus, dass die Partei mit den meisten Stimmen auch den Regierungschef stellt. Natürlich ist es nicht so, dass die FPÖ im Falle eines Wahlsiegs bei den kommenden Nationalratswahlen automatisch den Kanzler stellen wird“, sagte Ludwig.