Warum Nikodem-Eichenhardt in eine Vase schreit

Kernölamazone Gudrun Nikodem-Eichenhardt begeistert auch solo: Am 15. September feiert ihr erstes Programm „Die japanische Schreivase“ Premiere. Was es mit dieser Vase auf sich hat, was sie zum Schreien bringt und warum Frauen ihrer Meinung nach dazu „gedrillt wurden, nichts zu fordern“, darüber plaudert sie bei „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching