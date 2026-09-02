Der beste Schokokuchen mit flüssigem Kern

Peter Lehner ist ein begnadeter Veggi- und Vegan-Koch. Er kann aber auch ausgezeichnete, pikante Gerichte kochen und hat zu jedem Produkt sehr viel Fachwissen. Auch die süße Küche mag Peter sehr. Für Philipp von „Philipp bewegt“, gibt es diesmal einen Schokokuchen mit flüssigem Kern. Ein Traum - auch für Philipp – ist die Ananas-Karamell-Sauce und die Mascarpone-Creme!
Flüssiger Schokoladen Kuchen mit Ananas-Karamell-Sauce
Zutaten: 200g dunkle Schokolade, 120g Butter, 4 Eier, 100g Zucker, 1 Vanilleschote, 80g glattes Mehl, Salz
Zubereitung:
6 Soufflee Formen mit 8cm Durchmesser ausfetten und mit Mehl bestäuben. Das überflüssige Mehl abklopfen. Schokolade, Butter und Zucker in einer Schüssel über Wasserdampf sanft schmelzen lassen. Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und mit dem Messer auskratzen. Zu der Schokolade hinzufügen. Wenn alles geschmolzen ist, mit einem Schneebesen verrühren und das Mehl vorsichtig unterheben. Gleichmäßig, bis 1cm unter den Rand in die Soufflee Formen gießen und bei 160°C für 12 Minuten im Ofen backen.
Ananas-Karamell-Sauce
Zutaten: 1 Ananas, 100g Zucker, 100ml Ananassaft, 250ml Obers, 50g Butter, Salz, Zitronensaft, Rum
Zubereitung:
Die Ananas schälen, Kerngehäuse entfernen und in 5mm Würfel schneiden. Separat Zucker mit etwas Wasser im Topf karamellisieren lassen. Mit Ananassaft ablöschen und zur Hälfte einkochen. Mit Obers aufgießen, eine halbierte Vanilleschote hinzufügen und nochmals auf 1/3 reduzieren. Von der Hitze nehmen und die Butter einrühren. Mit Salz, Zitronensaft und Rum abschmecken. Danach die Ananaswürfel dazu geben.
Mascarpone Creme
Zutaten: 400g Mascarpone, 1 Vanilleschote, Rum, Amaretto, 100g Zucker
Zubereitung:
Mascarpone mit dem Zucker und Vanillemark glattrühren. Mit Rum und Amaretto abschmecken.