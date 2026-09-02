Der beste Schokokuchen mit flüssigem Kern

Peter Lehner ist ein begnadeter Veggi- und Vegan-Koch. Er kann aber auch ausgezeichnete, pikante Gerichte kochen und hat zu jedem Produkt sehr viel Fachwissen. Auch die süße Küche mag Peter sehr. Für Philipp von „Philipp bewegt“, gibt es diesmal einen Schokokuchen mit flüssigem Kern. Ein Traum - auch für Philipp – ist die Ananas-Karamell-Sauce und die Mascarpone-Creme!