Mediterrane Küche als Gesundheits-Booster

Ohne Sport geht gar nichts

Zusätzlich zur Ernährungsumstellung sind regelmäßige körperliche Aktivität und insbesondere Krafttraining sinnvoll, da sie den Energieverbrauch erhöhen und helfen können, die Muskelmasse während der Gewichtsabnahme zu erhalten. Insgesamt sollte die Gewichtsreduktion langsam und nachhaltig erfolgen. Die mediterrane Ernährung eignet sich hierfür besonders gut, weil sie nicht auf kurzfristige starke Einschränkungen, sondern auf eine langfristig umsetzbare Veränderung der Essgewohnheiten ausgerichtet ist.