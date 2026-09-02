Drohnen-Terroristen von Leipzig wohl identifiziert

Die Fahnder seien sich laut dem Medienbericht sicher, den Logistiker und Instrukteur des geplanten Anschlags von Leipzig zu kennen. Der gebürtige Russe mit lettischem Pass reiste offenbar Ende Juli über den Berliner Flughafen BER nach Deutschland ein und soll anschließend mit einem Mietwagen unterwegs in Richtung Leipzig gewesen sein. Er soll auch über Verbindungen zum russischen Geheimdienst verfügen. Zwei Tage vor dem gescheiterten Drohnenanschlag hat der Tatverdächtige Deutschland wieder verlassen – erneut per Flugzeug über den BER.