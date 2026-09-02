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Wer aller zu König Haralds Beerdigung kommen wird

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02.09.2026 14:57
Prinz Daniel und Kronprinzessin Victoria, sind eng mit Königin Mette-Marit und König Haakon ...
Prinz Daniel und Kronprinzessin Victoria, sind eng mit Königin Mette-Marit und König Haakon befreundet. König Harald war zudem Victorias geliebter Patenonkel.(Bild: Krone-Collage/APA/TT News Agency / AFP, EPA/FREDRIK VARFJELL / POOL)
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Von krone.at

Für die schwedische Kronprinzessin Victoria war er „Onkel Harald“: Zum Begräbnis des norwegischen Monarchen am kommenden Mittwoch reisen alle erwachsenen Mitglieder des schwedischen Königshauses an. 

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Neben dem Königspaar Carl XVI. Gustaf und Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sowie Prinzessin Madeleine kommt auch deren Ehemann Christopher O‘Neill zur Beisetzung in Oslo. Harald V. (89) starb vor fast einer Woche.

Eng befreundet und verwandt
Die Königshäuser von Schweden und Norwegen sind nicht nur eng befreundet, sondern auch verwandt: Die Mutter von König Harald V. war die schwedische Prinzessin Märtha.

Der norwegische König war außerdem Patenonkel der schwedischen Thronerbin Victoria. Auch die jüngste Schwester des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf, Prinzessin Christina, nimmt mit ihrem Mann Tord Magnuson an der Trauerfeier für Harald teil.

Mehrere Königspaare reisen zum Begräbnis nach Oslo
Zuvor hatten bereits der dänische König Frederik und seine Frau Mary ihre Teilnahme an dem Begräbnis zugesagt. Auch die Dänen sind entfernt mit dem norwegischen Königshaus verwandt.

Aus den Niederlanden kommen König Willem-Alexander und Königin Maxima, Prinzessin Beatrix und Kronprinzessin Amalia. Aus Belgien reisen nach Angaben des norwegischen Fernsehsenders NRK König Philippe und Königin Mathilde an. Auch das japanische Kronprinzenpaar kommt demnach zum Begräbnis. 

Wie schon beim Begräbnis von Queen Elisabeth II., nehmen auch Prinzessin Beatrix, König ...
Wie schon beim Begräbnis von Queen Elisabeth II., nehmen auch Prinzessin Beatrix, König Willem-Alexander und Königin Maxima am Begräbnis teil. Fürst Albert II. von Monaco wird ebenfalls erwartet.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Auch Präsidenten reisen an
Aus Deutschland kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das geht aus dessen Kalender hervor. Einige Präsidenten anderer europäischer Länder haben laut NRK ebenfalls bereits ihre Teilnahme zugesagt, darunter die isländische Staatschefin Halla Tómasdóttir und ihr Mann. Auch die Präsidenten der baltischen Länder reisen dem Sender zufolge an.

Wer das britische Königshaus bei der Beisetzung von König Harald V. am 9. September 2026 vertreten wird, steht noch nicht offiziell fest. Da König Charles III. nach britischem Hofprotokoll voraussichtlich nicht persönlich zu Beerdigungen ausländischer Monarchen anreist, gilt es als wahrscheinlich, dass Prinz William als offizieller Vertreter nach Oslo reist. Es könnte aber auch sein, dass Prinzessin Anne, die eine Patentante von Haakon ist, daran teilnimmt.

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Hoftrauer bis einen Monat nach der Beisetzung
Das norwegische Königshaus kündigte am Mittwoch Hoftrauer bis zum 9. Oktober an – einen Monat nach dem Begräbnis. Das Königshaus sagt in dieser Zeit alle offiziellen Termine „mit Ausnahme von verfassungsrechtlichen Aufgaben wie dem Staatsrat, der feierlichen Eröffnung des Parlaments und ausgewählten Audienzen“ ab. Königsfamilie und Mitarbeiter des Hofes tragen in dieser Zeit dunkle Kleidung oder Uniform mit Trauerflor.

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