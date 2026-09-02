Wer aller zu König Haralds Beerdigung kommen wird

Wer das britische Königshaus bei der Beisetzung von König Harald V. am 9. September 2026 vertreten wird, steht noch nicht offiziell fest. Da König Charles III. nach britischem Hofprotokoll voraussichtlich nicht persönlich zu Beerdigungen ausländischer Monarchen anreist, gilt es als wahrscheinlich, dass Prinz William als offizieller Vertreter nach Oslo reist. Es könnte aber auch sein, dass Prinzessin Anne, die eine Patentante von Haakon ist, daran teilnimmt.