Terror-Spurensuche: „Hatten verdammtes Glück“

„Selbstgebaute Flugkörper“ wurden verwendet

Es sei bis zum Dienstagabend eine zweistellige Zahl an „Vorrichtungen“ gefunden worden. Er geht daher davon aus, „dass wir da verdammtes Glück gehabt haben“. Es seien keine handelsüblichen Silvesterraketen gewesen, aber vom Aussehen durchaus vergleichbar, so Redmann weiter. Die Täter hätten die Geschosse direkt unter den Leitungen in der Nähe des Umspannwerks Turnow-Preilack an der Grenze zu Sachsen positioniert.