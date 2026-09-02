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Neue Slalom-Stars?

Drei Brüder am Podest! Marcel Hirscher freut‘s

Ski Alpin
02.09.2026 15:44
Luca und Zak Carrick-Smith wechselten im Sommer von Dynastar zu Hirschers Van Deer-Ski.
Luca und Zak Carrick-Smith wechselten im Sommer von Dynastar zu Hirschers Van Deer-Ski.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Krone KREATIV/Instagram (fisalpine))
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Von krone Sport

Drei Brüder auf einem Podium – das gibt es nicht oft! Doch bei den neuseeländischen Slalom-Meisterschaften ist dies nun passiert und Marcel Hirscher freut das besonders. Schließlich hat er gleich zwei der  aufstrebenden Ski-Asse schon bei Van Deer unter Vertrag.  

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Erst Ende Mai konnte der 37-jährige Salzburger Sieger Luca, sowie Zak für seine Ski-Marke gewinnen. „Ich freue mich darauf, die Grenzen zu überschreiten und zusammen mit diesem tollen Team zu arbeiten. Danke, dass ihr an mich glaubt. Lasst uns loslegen“, so der nun Zweitplatzierte damals auf Instagram.

Sieger Luca (21) holte bereits Slalom-Bronze bei der Junioren-Weltmeisterschaft, Bruder Zak (19) gewann bei den Olympischen Jugendspielen 2024 zwei Gold- und eine Silbermedaille. Dazu kommt nun mit Freddy als Drittplatzierten offenbar ein weiterer Hoffnungsträger. Sind sie die neuen Slalom-Stars auf den Spuren von Kitz-Sieger Dave Ryding?

Von Kilian Albrecht betreut
Fest steht: Aufgestellt ist das Brüder-Trio bereits hochprofessionell. Neben Hirschers Team von Van Deer werden Luca sowie die beiden Zwillinge Zak und Freddy von Shiffrin-„Entdecker“ Kilian Albrecht betreut.

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