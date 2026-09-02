„Stimmen“ gaben den Auftrag, Schwägerin zu töten

Brutale Schläge und wirre Worte

Am 26. Februar kam seine Schwägerin wie fast jeden Tag, um nach den beiden zu sehen. „Sie hat mir die Socken angezogen“, sagt der 84-Jährige, der die Frau nach draußen begleitete. Dort „hat mir Mutter Maria angeschafft, dass ich sie umbringen muss, weil sie alle Kinder vergiftet“. Der Mann streckte die Schwägerin mit schweren Fausthieben nieder. Und wieder diese Stimmen: „Sie ist noch nicht tot, du musst weitermachen!“ Also schrie er sie an, bevor er mindestens zwölfmal mit einer vierkantigen Stange aus Holz zuschlug: „Ich schneide dir den Schädel ab und hau ihn dir ins Gesicht.“