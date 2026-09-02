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Gefährliches Halbwissen rund um Schimmel im Essen

Leben
02.09.2026 16:19
Eine Umfrage zeigt: Nicht alle Menschen würden diese verschimmelten Erdbeeren wegwerfen.
Eine Umfrage zeigt: Nicht alle Menschen würden diese verschimmelten Erdbeeren wegwerfen.(Bild: Astrid Gast - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Den meisten von uns ist es schon einmal passiert: Schimmelpilz auf einem Lebensmittel! Doch rund um den Umgang mit verschimmeltem Obst, Brot & Co. kursiert viel gefährliches Halbwissen, wie eine repräsentative Bevölkerungsumfrage jetzt zeigte.

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Es gibt schätzungsweise über 100.000 bis 130.000 bekannte Schimmelpilzarten, die ständig in der Außen- und Innenluft schweben und sich im Boden, auf Pflanzen und auf organischen Materialien befinden. Schafft es eine davon, sich auf Obst, Brot oder Gemüse zu vermehren, wird das für uns dann rasch als blauer, weißer oder grüner Belag sichtbar. Logisch, dass man die befallenen Lebensmittel dann entsorgt – oder etwa nicht?

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