Gefährliches Halbwissen rund um Schimmel im Essen

Es gibt schätzungsweise über 100.000 bis 130.000 bekannte Schimmelpilzarten, die ständig in der Außen- und Innenluft schweben und sich im Boden, auf Pflanzen und auf organischen Materialien befinden. Schafft es eine davon, sich auf Obst, Brot oder Gemüse zu vermehren, wird das für uns dann rasch als blauer, weißer oder grüner Belag sichtbar. Logisch, dass man die befallenen Lebensmittel dann entsorgt – oder etwa nicht?