Venedig: George Clooney kritisiert US-Regierung

Vorwurf: Mangel an Anstand

Er kritisierte jedoch einen aus seiner Sicht zunehmenden Mangel an Anstand in der politischen Debatte. Es sei absurd, wenn Grausamkeit zur Grundlage und zum Bestandteil der Unterhaltung gemacht werde. Als Beispiel verwies er auf einen Beitrag von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, in dem dieser sich über Frauen in den kanadischen Streitkräften lustig gemacht habe.