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Sinnvolle Prävention

So schützt „gut sein“ zu Männern Frauen vor Gewalt

Österreich
02.09.2026 16:22
Wer erfolgreich im Kampf gegen Gewalt an Frauen sein will, muss aktiv und frühzeitig die ...
Wer erfolgreich im Kampf gegen Gewalt an Frauen sein will, muss aktiv und frühzeitig die Männerseite einbinden.(Bild: Krone-Collage/TS Gallant Photography, Monkey Business - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Warum müssen wir „gut“ zu Männern sein, damit Frauen geschützt sind? Was provokant klingt, meint im Grunde etwas völlig Logisches: Will man im Kampf gegen Gewalt an Frauen erfolgreich sein, muss man die potenzielle „Täterseite“ aktiv miteinbeziehen – und zwar so frühzeitig, dass sie gar nicht erst zu Tätern werden. So finden Sie Unterstützung.

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Gewaltprävention kann gar nicht erst nach einer Gewalttat beginnen: Sie muss deutlich früher ansetzen und auch möglichst niederschwellig – konkret bei Burschen und Männern, in Krisen, in Beziehungen „und überall dort, wo Unterstützung angenommen werden kann“, wissen jene, die in der Praxis mit Betroffenen arbeiten. Männer müssen also unbedingt „Teil der Lösung sein“.

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