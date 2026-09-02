So schützt „gut sein“ zu Männern Frauen vor Gewalt

Warum müssen wir „gut“ zu Männern sein, damit Frauen geschützt sind? Was provokant klingt, meint im Grunde etwas völlig Logisches: Will man im Kampf gegen Gewalt an Frauen erfolgreich sein, muss man die potenzielle „Täterseite“ aktiv miteinbeziehen – und zwar so frühzeitig, dass sie gar nicht erst zu Tätern werden. So finden Sie Unterstützung.
Gewaltprävention kann gar nicht erst nach einer Gewalttat beginnen: Sie muss deutlich früher ansetzen und auch möglichst niederschwellig – konkret bei Burschen und Männern, in Krisen, in Beziehungen „und überall dort, wo Unterstützung angenommen werden kann“, wissen jene, die in der Praxis mit Betroffenen arbeiten. Männer müssen also unbedingt „Teil der Lösung sein“.
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