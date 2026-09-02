So schützt „gut sein“ zu Männern Frauen vor Gewalt

Warum müssen wir „gut“ zu Männern sein, damit Frauen geschützt sind? Was provokant klingt, meint im Grunde etwas völlig Logisches: Will man im Kampf gegen Gewalt an Frauen erfolgreich sein, muss man die potenzielle „Täterseite“ aktiv miteinbeziehen – und zwar so frühzeitig, dass sie gar nicht erst zu Tätern werden. So finden Sie Unterstützung.