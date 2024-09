Mit der richtigen Schuljause zu besseren Noten

Zu dem Thema gesundes Essen für Schüler befragte die „Krone“ Dr. Friedrich Hoppichler, Facharzt für innere Medizin und SIPCAN-Vorstand (Institut für ein gesundes Leben):

Worauf sollten Eltern achten, wenn es um die gesunde Schulzeit geht?

Was Eltern unbedingt vermeiden sollten, ist, ihren Kindern Süßigkeiten oder Mehlspeisen als Jause in die Schule mitzugeben. Dies sind hoch verarbeitete Lebensmittel, die starke Blutzuckerschwankungen verursachen können. Die Konsequenz daraus ist nicht nur möglicher Heißhunger auf noch mehr Süßes, sondern auch eine schlechtere Konzentrationsfähigkeit. Also genau das, was die Schüler am Arbeitsplatz Schule am wenigsten gebrauchen können.

Welche Rolle spielen eigentlich die Eltern bei gesundem Essen?

Die Sprösslinge orientieren sich in ihrem Ernährungsverhalten sehr stark an ihrer Umgebung. Mutter und Vater spielen hierbei vor allem für Kinder und Kleinkinder eine entscheidende Rolle. Sie vertrauen ihren Eltern, beobachten sie und ahmen sie auch nach. Wenn dem Papa nur Fleisch, aber kein Gemüse schmeckt oder die Mama lieber Limonade als Wasser trinkt, dann besteht die große Gefahr, dass die Kinder dieses ungesunde Verhalten von den „Großen“ übernehmen.

Ab wann sind Gleichaltrige für den Nachwuchs die wichtigsten Vorbilder?

Mit dem Beginn der Schulzeit orientieren sich Kinder zunehmend an gleichaltrigen Vorbildern, sogenannten Peers. Dies können Internet-Influencer, aber auch Mitschüler sein. Der Klassengemeinschaft, mit der die Kinder ja den Großteil ihres Tages verbringen, kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu. Umso wichtiger ist es, dass die Schulen an Gesundheitsprojekten teilnehmen und die Kinder möglichst früh lernen, welche Lebensmittel und welche Schuljause für sie förderlich sind.