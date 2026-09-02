110-Meter-Absturz in Tirols Bergen endet mit Tod

Zu einem Drama kam es in den Tiroler Bergen im Tannheimer Tal. Eine Person stürzte ganze 110 Meter über steiles Gelände in den Tod. Der schreckliche Unfall fand in der Vorwoche statt, wie erst jetzt bekannt wurde.
Ereignet hat sich das Drama bereits am vergangenen Freitag, wie die Polizei erst am Mittwoch bekannt gab. „Gegen 10.30 Uhr verständigte die Bergrettung Tannheim die Polizeidienststelle in Grän, dass am Gaishorn eine Leiche gefunden worden sei“, heißt es von den Ermittlern.
Die Bergung des Leichnams wurde vom Polizeihubschrauber gemeinsam mit der Bergrettung Tannheim durchgeführt.
Die Identität der Person konnte bisher noch nicht festgestellt werden.
Ein Sprecher der Polizei
Obduktion angeordnet
Laut den bisherigen Erkenntnissen dürfte die Person rund 110 Meter über mit Felsen durchsetztes Gelände in den Tod gestürzt sein. Seitens der Innsbrucker Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet. Um wen es sich bei der verunglückten Person handelt, ist noch unklar.
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