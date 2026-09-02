Angriffe auf Stromnetz: So schützt sich Österreich

Zum Schutz kritischer Infrastrukturen arbeite die DSN seit 15 Jahren „eng mit Betreibern zusammen.“ Man berate „laufend unter anderem zu physischen, organisatorischen und hybriden Bedrohungen.“ Dabei werde ein sogenannter „All-Hazard-Ansatz“ verfolgt. Ein solcher Ansatz hat alle möglichen Bedrohungen gemeinsam im Blick, statt sie einzeln zu betrachten. Der „All-Hazard-Ansatz“ umfasse „technische, naturbedingte, intentionale und anthropogene Risiken“, erklärte man im DSN.